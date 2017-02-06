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Вячеслав Буцаев: Мы не очень хорошо начали первый период

Источник:  ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)Комментарии

Главный тренер ХК «Сочи» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:2).

– Мы не очень хорошо начали первый период, но затем смогли «встряхнуться», успокоить игру и перевести ее в нужное русло, чтобы завоевать три очка, – приводит слова Буцаева официальный сайт «Торпедо».

После этой игры «Сочи» набрал 88 очков в 57 встречах и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо», имея в своем активе 102 очка, находится на пятом месте на Западе.

В следующей игре 14 февраля «Торпедо» в Череповце встретится с местной «Северсталью», «Сочи» в Москве сыграет с ЦСКА.

Матч

ХК Сочи - Торпедо - 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Голы:

Падакин (Петерссон, Максвелл), 10:51 (1:0). Даугавиньш (Сёмин), 16:42 (1:1). Петерссон (Фантенберг), 24:09 (2:1). О'Делл (Костицын), 27:52 (3:1). Сёмин (Батлер, Аляев), 29:51 (3:2). Крикунов 59:31 (4:2).

Место и дата

06 февраля 19:30, Большой, Онлайн-трансляция

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