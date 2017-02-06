Вячеслав Буцаев: Мы не очень хорошо начали первый период

Главный тренер ХК «Сочи» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:2).

– Мы не очень хорошо начали первый период, но затем смогли «встряхнуться», успокоить игру и перевести ее в нужное русло, чтобы завоевать три очка, – приводит слова Буцаева официальный сайт «Торпедо».

После этой игры «Сочи» набрал 88 очков в 57 встречах и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо», имея в своем активе 102 очка, находится на пятом месте на Западе.

В следующей игре 14 февраля «Торпедо» в Череповце встретится с местной «Северсталью», «Сочи» в Москве сыграет с ЦСКА.