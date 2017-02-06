Тренер «Торпедо»: Опять у нас провальный второй период
Тренер нижегородского «Торпедо» Артем Чубаров прокомментировал поражение от ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:4).
– Опять у нас после хорошего начала был провальный второй период. Стали терять шайбу, которая после этого быстро переходила в нашу зону, и мы теряли силы. Когда спохватились, этих самых сил и не хватило. Такая проблема у нас второй матч. Будем ее решать, – приводит слова Чубарова официальный сайт «Торпедо».
После этой игры «Сочи» набрал 88 очков в 57 встречах и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо», имея в своем активе 102 очка, находится на пятом месте на Западе.
В следующей игре 14 февраля «Торпедо» в Череповце встретится с местной «Северсталью», «Сочи» в Москве сыграет с ЦСКА.
Матч
ХК Сочи - Торпедо - 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
Голы:
Падакин (Петерссон, Максвелл), 10:51 (1:0). Даугавиньш (Сёмин), 16:42 (1:1). Петерссон (Фантенберг), 24:09 (2:1). О'Делл (Костицын), 27:52 (3:1). Сёмин (Батлер, Аляев), 29:51 (3:2). Крикунов 59:31 (4:2).
Место и дата
06 февраля 19:30, Большой, Онлайн-трансляция