Тренер «Торпедо»: Опять у нас провальный второй период

Тренер нижегородского «Торпедо» Артем Чубаров прокомментировал поражение от ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:4).

– Опять у нас после хорошего начала был провальный второй период. Стали терять шайбу, которая после этого быстро переходила в нашу зону, и мы теряли силы. Когда спохватились, этих самых сил и не хватило. Такая проблема у нас второй матч. Будем ее решать, – приводит слова Чубарова официальный сайт «Торпедо».

После этой игры «Сочи» набрал 88 очков в 57 встречах и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо», имея в своем активе 102 очка, находится на пятом месте на Западе.

В следующей игре 14 февраля «Торпедо» в Череповце встретится с местной «Северсталью», «Сочи» в Москве сыграет с ЦСКА.