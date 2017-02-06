Касерес, которым интересуется «Локомотив», может перебраться в АПЛ
Защитник сборной Уругвая Мартин Касерес продолжает поиски новой команды.
Как сообщает Sky Sports, экс-игрок «Ювентуса» может перебраться в чемпионате Англии. Отмечается, что в услугах футболиста заинтересованы «Саутгемптон», «Кристал Пэлас» и «Сандерленд». По информации источника, основным претендентом на Касереса является именно «Саутгемптон».
Напомним, сейчас защитник является свободным агентом. Он покинул «Ювентус» минувшим летом, а совсем недавно был близок к переходу в «Милан». Мартин успешно прошел медобследование, однако, контракт, предложенный «россонери» его не устроил.
Ранее сообщалось, что на уругвайца претендует московский «Локомотив».
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