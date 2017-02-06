Отарсултанов возглавит сборную России на Кубке мира
Стал известен состав сборной России по вольной борьбе на Кубок мира, который состоится 16-17 февраля в Керманшахе (Иран).
Самыми именитыми борцами в составе российской команды будут олимпийский чемпион Джамал Отарсултанов и чемпион Европы Алан Гогаев, сообщает официальный сайт ФСБР.
Состав участников: Группа А – Россия, Азербайджан, США, Грузия; Группа Б – Иран, Турция, Индия, Монголия.
Состав сборной России:
До 57 кг. Артем Гебеков, Зелимхан Абакаров
До 61 кг. Джамал Отарсултанов, Виктор Рассадин
До 65 кг. Алан Гогаев, Чермен Валиев
До 70 кг. Алибек Акбаев, Магомедхабиб Кадимагомедов
До 74 кг. Ацамаз Санакоев, Радик Валиев
До 86 кг. Владислав Валиев, Ахмед Магамаев
До 97 кг. Юрий Белоновский, Расул Магомедов
До 125 кг. Владислав Байцаев, Мухамагази Магомедов