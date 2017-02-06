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Давид Луиз: Игра Азара с «Арсеналом» напомнила мне о Рональдиньо

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Челси» Давид Луиз прокомментировал игру своего партнера по клубу Эдена Азара в матче 24-го тура АПЛ с лондонским «Арсеналом» (3:1).

«Он сыграл просто фантастически. Его игра напомнила мне о Рональдиньо. Очень люблю Азара, он прекрасный человек и отличный футболист. Хорошо, что у нас в команде есть такой игрок», – сказал бразилец.

В нынешнем сезоне бельгиец провел во всех турнирах за «Челси» 26 матчей, забил 10 голов и отдал 4 голевые передачи.

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