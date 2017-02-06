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Агент Зозули: ФИФА не считает случай Романа форс-мажорным, от них по-любому будет получен отказ

Источник:  Сегодня.uaКомментарии

Футбольный агент Владимир Кузьменко, представляющий интересы форварда «Бетиса» Романа Зозули, высказался о возможном переходе своего клиента в третий клуб.

Ранее игрок был близок к трансферу в «Райо Вальекано», однако, мадридский клуб отказался от идеи приглашения футболиста сборной Украины из-за отношения к нему со стороны фанатов. По мнению болельщиков «Райо», Зозуля поддерживает неонацистские взгляды, что противоречит философии клуба.

«Переход в третий клуб? Если бы это зависело только от руководства Ла Лиги, такое разрешение было бы давно получено. Но в данном случае окончательное решение принимает ФИФА. А там не считают наш случай форс-мажорным, и от них по-любому будет получен отказ.

Однако еще остаются юридические лазейки для того, чтобы найти для него третий клуб, где бы он смог играть. Поэтому адвокаты работают и пытаются сделать все возможное. У нас еще есть время до конца этого месяца», – цитирует Кузьменко «Сегодня».

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