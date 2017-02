Витиньо: Было очень приятно увидеть Слуцкого снова

Нападающий ЦСКА Витиньо поделился впечатлениями от встречи с бывшим главным тренером армейцев Леонидом Слуцким.

«Возвращаюсь с ужина с бывшим главным тренером ЦСКА, было очень приятно увидеть вас снова», - написал Витиньо в твиттере.

returning from dinner very top with the former coach of the @PFCCSKA_en it was a great pleasure to see you again 👊🏾🔴🔵