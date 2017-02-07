Витиньо: Было очень приятно увидеть Слуцкого снова
Нападающий ЦСКА Витиньо поделился впечатлениями
от встречи с бывшим главным тренером армейцев Леонидом Слуцким.
«Возвращаюсь с ужина с бывшим главным тренером ЦСКА, было очень приятно увидеть вас снова», - написал Витиньо в твиттере.
returning from dinner very top with the former coach of the @PFCCSKA_en it was a great pleasure to see you again 👊🏾🔴🔵— Vittinho 1️⃣1️⃣ (@11vittinhoofc) 6 февраля 2017 г.
Напомним, Слуцкий
побывал в расположении команды, которая сейчас находится на сборе в Испании.
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