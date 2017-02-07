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Бранислав Иванович: Надеюсь, мы добьемся хорошего результата в первом матче с «Андерлехтом»

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал, матч с каким соперником он будет считать для себя принципиальным.

– Не люблю заглядывать далеко, первая игра обычно самая тяжелая. У нас впереди еще Лига Европы, и я должен себя подготовить к новой работе. «Зенит» всегда ставит перед собой самые высокие цели. С «Андерлехтом» будет непросто из-за перерыва в российском чемпионате, поэтому мы на сборах и готовим себя к Европе, к тому, что каждая игра словно финал. Надеюсь, в первом матче добьемся хорошего результата, чтобы в Санкт-Петербурге было легче.

Я готов играть и в центре, и на фланге защиты. Это больше вопрос тренеру. Лучше себя чувствую в центре обороны. Посмотрим, как получится, – сказал Иванович в интервью для программы «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» встретится с «Андерлехтом» в 1/16 финала Лиги Европы. Первая игра состоится в Брюсселе 16 февраля, ответная – 23 в Санкт-Петербурге.

1 февраля Иванович подписал контракт с петербургским клубом по схеме «2,5+1». Серб был заявлен «Зенитом» для участия в чемпионате России и Лиге Европы под 60-м номером. Ранее 32-летний футболист выступал за «Челси», в который он перешел из «Локомотива» в 2008 году. С лондонским клубом защитник выиграл Кубок английской лиги, Лигу чемпионов и Лигу Европы, а также чемпионат (дважды), Кубок (трижды) и Суперкубок Англии.

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