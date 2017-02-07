В Португалии проходит «странный матч», на который решено не принимать ставки

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«Зенит» отправил запрос в «Бенфику» по переходу защитника Лысцова Игорь Тимофеев, агент принадлежащего «Бенфике» российского защитника Виталия Лысцова, подтвердил информацию, что футболист может продолжить карьеру в «Зените».

«Зенит» интересуется защитником «Бенфики» Лысцовым Центральный защитник «Бенфики» Виталий Лысцов попал в сферу интересов «Зенита», сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).