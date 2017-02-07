В Португалии проходит «странный матч», на который решено не принимать ставки
Хорошо осведомленные о событиях в Китае эксперты «Советского спорта» сообщают, что в эти минуты в Португалии играется весьма занятный матч, который может быть отнесен к категории «странных матчей».
Оп! Странный матч в Португалии в эти минуты: Фейренсе-Риу Аве. Ставки букмекеры не принимают— Júlia Yakovleva (@JuliaRebelde) 6 февраля 2017 г.
Ставки на матч не принимаются. Хотя ряд букмекерских контор линию снимать не стал.
Рейтинг букмекерских контор не так давно был опубликован «Советским спортом»:
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