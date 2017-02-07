ВИДЕО ДНЯ: Крутой гол Игоря Денисова за «Локомотив»
«Советский спорт» сообщал сегодня, что Игорь Денисов своим голом принес победу московскому «Локомотиву» в матче с «Сеннерюском» (1:0).
Денисов, подписавший на днях контракт с железнодородниками, получил мяч, находясь вне пределов штрафной площадки и без раздумий нанес удар по отскочившему от частокола ног мячу. Выстрел пришелся прямо в девятку ворот вице-чемпиона Дании «Сеннерюска»:
🎥Пушка Игоря Денисова в матче #ЛокоСённейюск! ⚽️ pic.twitter.com/tts38CTYvI— ФК Локомотив (@fclm_official) 6 февраля 2017 г.
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