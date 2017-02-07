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«Гранада» на своем поле с минимальным счетом обыграла «Лас-Пальмас»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Гранада» на своем поле обыграла «Лас-Пальмас» со счетом 1:0.

Единственный гол в составе победителей забил Андреас Перейра.

«Лас-Пальмас» с 28-ю очками занимает 11-е место в турнирной таблице, а «Гранад» расположилась на 19-й строчке, имея в активе 13 баллов.

В следующем туре подопечные Лукаса Алькараса 13 февраля на выезде сыграет с «Эйбаром», а команда из Лас-Пальмаса днем ранее примет «Севилью».

Чемпионат Испании
21-й тур

Матч

Гранада - Лас-Пальмас - 1:0 (1:0)

Голы

Перейра 17 (1:0).

Состав

Гранада: Очоа, Силва Г., Сонье, Фулкьер, Ингасон, Карсела-Гонсалес (Бога, 60), Малле (Эрнандес, 76), Перейра, Агбо, Куэнка, Рамос (Кравец, 88)

Лас-Пальмас: Варас, Лемос, Маседо (Симон, 18), Боатенг, Монторо, Гомес (Хесе, 67), Кастельяно Д., Бигас, Тана, Ливайя (Халилович, 81), Виера

Предупреждения:

Перейра, 31; Агбо, 53; Рамос, 73; Сонье, 77; Силва Г., 89 - Боатенг, 66; Бигас, 71; Лемос, 90

Судья:

Карлос Дель Черро (Испания)

Место и дата

06 февраля 22:45, Эстадио Нуэво Лос Карменес, Онлайн-трансляция

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