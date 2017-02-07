«Гранада» на своем поле с минимальным счетом обыграла «Лас-Пальмас»
В матче 21-го тура чемпионата
Испании «Гранада» на своем поле обыграла «Лас-Пальмас» со счетом 1:0.
Единственный
гол в составе победителей забил Андреас Перейра.
«Лас-Пальмас»
с 28-ю очками занимает 11-е место в турнирной таблице, а «Гранад» расположилась
на 19-й строчке, имея в активе 13 баллов.
В
следующем туре подопечные Лукаса Алькараса 13 февраля на выезде сыграет с «Эйбаром»,
а команда из Лас-Пальмаса днем ранее примет «Севилью».
Чемпионат Испании
21-й тур
Матч
Гранада - Лас-Пальмас - 1:0 (1:0)
Голы
Перейра 17 (1:0).
Состав
Гранада: Очоа, Силва Г., Сонье, Фулкьер, Ингасон, Карсела-Гонсалес (Бога, 60), Малле (Эрнандес, 76), Перейра, Агбо, Куэнка, Рамос (Кравец, 88)
Лас-Пальмас: Варас, Лемос, Маседо (Симон, 18), Боатенг, Монторо, Гомес (Хесе, 67), Кастельяно Д., Бигас, Тана, Ливайя (Халилович, 81), Виера
Предупреждения:
Перейра, 31; Агбо, 53; Рамос, 73; Сонье, 77; Силва Г., 89 - Боатенг, 66; Бигас, 71; Лемос, 90
Судья:
Карлос Дель Черро (Испания)
Место и дата
06 февраля 22:45, Эстадио Нуэво Лос Карменес, Онлайн-трансляция