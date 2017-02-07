Лучший арбитр ЧМ-2014 и ЧЕ-2016 Риццоли объявил, что не будет работать на ЧМ в России
Итальянский арбитр Никола Риццоли
объявил о завершении международной карьеры и о том, что не будет работать на
матчах чемпионата мира 2018 года в России.
«Все, что
имеет начало, имеет и конец. Мною принято решение отказаться от пути, который
ведет к чемпионату мира 2018 года. Я думаю, будет справедливо дать шанс другим
судьям», -написал Риццоли в письме ассоциации итальянских арбитров, текст
которого приводит Gazzetta dello Sport.
Напомним, 45-летний арбитр был
признан лучшим судьей на ЧМ-2014 в Бразилии и ЧЕ-2016 во Франции.
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