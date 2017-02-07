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Лучший арбитр ЧМ-2014 и ЧЕ-2016 Риццоли объявил, что не будет работать на ЧМ в России

Источник:  Gazzetta dello SportКомментарии

Итальянский арбитр Никола Риццоли объявил о завершении международной карьеры и о том, что не будет работать на матчах чемпионата мира 2018 года в России.

«Все, что имеет начало, имеет и конец. Мною принято решение отказаться от пути, который ведет к чемпионату мира 2018 года. Я думаю, будет справедливо дать шанс другим судьям», -написал Риццоли в письме ассоциации итальянских арбитров, текст которого приводит Gazzetta dello Sport.

Напомним, 45-летний арбитр был признан лучшим судьей на ЧМ-2014 в Бразилии и ЧЕ-2016 во Франции.

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