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«Советский спорт» посвятит несколько материалов вторничного номера теме олимпийского наследия Сочи

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Во вторник, 7 февраля, исполняется ровно три года с момента открытия Зимней Олимпиады в Сочи. «Советский спорт» планирует сделать основной темой очередного выпуска издания тему олимпийского наследия.

Само понятие «олимпийское наследие» появилось в официальных документах в 1996 году. Было принято решение даже дополнить основополагающий документ – Олимпийскую Хартию. И в 2003 году, на сессии МОК, в Хартию внесли 14-й пункт: «содействовать позитивному наследию Олимпийских игр для принимающих городов и принимающих стран». Таким образом, одним из главных интересов МОК стало являться позитивное наследие Олимпийских игр.

Олимпийские Игры не раз кардинально меняли образ города-организатора, его инфраструктуру и экономику – фактически давали городу новую жизнь. Например, Барселона из промышленного центра превратилась в мировой туристический курорт, а Пекин стал настоящей выставкой достижений современного Китая. 

Чем стали Сочи для России и всего мира – читайте в номере «Советского спорта» от вторника, 7 февраля. Полемические материалы и подробная инфографика. 

Взгляд обозревателей «Советского спорта» на эмоциональную и инфраструктурную составляющие сочинского праздника открыл серию публикаций на нашем сайте.


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