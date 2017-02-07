«Советский спорт» посвятит несколько материалов вторничного номера теме олимпийского наследия Сочи

читайте также

Три года после праздника. Яременко о наследии, которое оставила нам Олимпиада «Советский спорт» продолжает публикацию полемических материалов о том наследии, которое оставила нам Олимпиада-2014 в Сочи.

Никита Крюков: Обидно, что футболисты получают космические зарплаты, но не дают достойной игры Олимпийский чемпион 2010 года в лыжных гонках россиянин Никита Крюков высказал свое отношение к другим видам спорта, которые популярнее лыжных гонок.

Павел Колобков: В Пхенчхане сборная России постарается повторить успех Сочи Министр спорта России Павел Колобков заявил, что сборная страны будет стараться повторить результат домашних Игр в Сочи-2014 на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.

Сочи: снова хочется праздника На днях проскочит три года с момента открытия сочинской Олимпиады – и безумно обидно.

CAS принял апелляции Легкова и Белова на отстранение от соревнований Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял апелляции от российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова по поводу их временного отстранения от соревнований в связи с подозрениями в применении допинга.

Легков и Белов опротестовали в CAS свое отстранение от соревнований Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов подали апелляции в Спортивный арбитражный суд на временное отстранение от соревнований в связи с подозрениями в применении допинга.

Александр Зубков: Мы очень огорчены тем, что Труненков нарушил антидопинговые правила Президент Федерации бобслея России Александр Зубков прокомментировал информацию о 4-летней дисквалификации олимпийского чемпиона Сочи-2014 Дмитрия Труненкова.

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Труненков дисквалифицирован на 4 года Золотой медалист Олимпиады-2014 в Сочи по бобслею Дмитрий Труненков дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Фильм «Икар» с участием Родченкова получил премию имени Оруэлла Документальный фильм «Икар» с участием бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова получил награду имени Джорджа Оруэлла на кинофестивале «Санденс» в США.

IBU не применил санкции к российским биатлонистам по итогам заседания, все пробы ОИ-2014 в Сочи проверят повторно Сегодня в Антерсельве (Италия) состоялось внеочередное заседание IBU совместно с представителями спортсменов и команд. На нем обсуждались данные доклада Макларена, и было принято решение, что российские спортсмены пока наказаны не будут.

Валентин Балахничев о фильме «Икар»: Из нас опять пытаются сделать всемирное зло Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев прокомментировал премьеру американского документального фильма «Икар», главным героем которого стал экс-руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

В США состоялась премьера фильма «Икар» с участием Родченкова В США, в рамках кинофестиваля «Сандэнс» состоялась премьера документального фильма «Икар» режиссера Брайана Фогеля. Его главным героем стал бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

«Во всем виноват половой акт». Мутко нашел объяснение скандалу с хоккеистками История с подменой допинг-проб российскими хоккеистками получила развитие.

Виталий Мутко: Вы знаете, что если за пять дней до пробы заниматься сексом – мужскую ДНК могут найти? Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал содержание доклада Ричарда Макларена

Грэйси Голд: Мне нравилась Сотникова, как и другие русские фигуристы Американская фигуристка Грэйси Голд высказалась о допинг-расследовании в отношении российских спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх в Сочи.

Член МОК: Результаты перепроверки проб россиян с Олимпиады-2014 будут известны через один-два месяца Член Международного олимпийского комитета (МОК) Герхард Хейберг сообщил, что результаты перепроверки допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи будут известны через один-два месяца.

Томас Бах: МОК будет расширять сферу действий профессора Макларена Президент МОК Томас Бах рассказал о технологии дальнейших разбирательств в отношении допинговых случаев в России.

Сотникова упомянута в докладе Макларена и может лишиться золота Олимпиады в Сочи Российская фигуристка Аделина Сотникова упомянута в докладе главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, утверждает итальянское издание La Gazzetta dello Sport. Это может привести к пересмотру результатов зимней Олимпиады-2014 в Сочи в фигурном катании.

Отстраненными скелетонистами являются Третьяков, Никитина, Орлова и Потылицына Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила четырех действующих российских скелетонистов. Ими стали Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова и Ольга Потылицына, а также Сергей Чудинов, сообщает «Р-Спорт».