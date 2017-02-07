«Советский спорт» посвятит несколько материалов вторничного номера теме олимпийского наследия Сочи
Во вторник, 7 февраля, исполняется ровно три года с момента открытия Зимней Олимпиады в Сочи. «Советский спорт» планирует сделать основной темой очередного выпуска издания тему олимпийского наследия.
Само понятие «олимпийское наследие» появилось в официальных документах в 1996 году. Было принято решение даже дополнить основополагающий документ – Олимпийскую Хартию. И в 2003 году, на сессии МОК, в Хартию внесли 14-й пункт: «содействовать позитивному наследию Олимпийских игр для принимающих городов и принимающих стран». Таким образом, одним из главных интересов МОК стало являться позитивное наследие Олимпийских игр.
Олимпийские Игры не раз кардинально меняли образ города-организатора, его инфраструктуру и экономику – фактически давали городу новую жизнь. Например, Барселона из промышленного центра превратилась в мировой туристический курорт, а Пекин стал настоящей выставкой достижений современного Китая.
Чем стали Сочи для России и всего мира – читайте в номере «Советского спорта» от вторника, 7 февраля. Полемические материалы и подробная инфографика.
Взгляд обозревателей «Советского спорта» на эмоциональную и инфраструктурную составляющие сочинского праздника открыл серию публикаций на нашем сайте.