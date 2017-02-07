Дмитрий Шляхтин: Не думаю, что совет IAAF прошел слишком позитивно для России
Глава Всероссийской федерации
легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подвел итоги заседания Международной
ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), которое состоялось в
понедельник.
«Сейчас
будем думать и консультироваться. В любом случае, я не думаю, что совет прошел
слишком позитивно для нас. Все медленно-медленно. Говоря про восстановление в
ноябре, тут ключевое слово «условно». Я понимаю, куда я полез и чем я
занимаюсь, но для меня важен конечный результат. А с Руне мы давно работаем и
понимаем ряд вещей, которые стоят за гранью каких-то моментов. Будем
встречаться, консультироваться, не нужно делать из этого что-то такое, нужно
спокойно подходить», - сказал Шляхтин «Р-Спорт».
Напомним, в декабре
2014 года Степанов и его жена Юлия были информаторами фильма немецкого канала
ARD о допинге в российской легкой атлетике. После чего WADA создало независимую
комиссию, по итогам работы которой IAAF приостановила членство ВФЛА.
Добавим, что вся
сборная России, кроме Дарьи Клишиной, была не допущена до Олимпиады в
Рио-де-Жанейро.
Ранее сообщалось, что
российские легкоатлеты могут подавать в IAAF индивидуальные заявки на участие в
международных стартах и, в случае их удовлетворения, они смогут выступать под
нейтральным флагом.