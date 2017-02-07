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Дмитрий Шляхтин: Не думаю, что совет IAAF прошел слишком позитивно для России

Источник:  Р-СпортКомментарии

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подвел итоги заседания Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), которое состоялось в понедельник.

«Сейчас будем думать и консультироваться. В любом случае, я не думаю, что совет прошел слишком позитивно для нас. Все медленно-медленно. Говоря про восстановление в ноябре, тут ключевое слово «условно». Я понимаю, куда я полез и чем я занимаюсь, но для меня важен конечный результат. А с Руне мы давно работаем и понимаем ряд вещей, которые стоят за гранью каких-то моментов. Будем встречаться, консультироваться, не нужно делать из этого что-то такое, нужно спокойно подходить», - сказал Шляхтин «Р-Спорт».

Напомним, в декабре 2014 года Степанов и его жена Юлия были информаторами фильма немецкого канала ARD о допинге в российской легкой атлетике. После чего WADA создало независимую комиссию, по итогам работы которой IAAF приостановила членство ВФЛА.

Добавим, что вся сборная России, кроме Дарьи Клишиной, была не допущена до Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Ранее сообщалось, что российские легкоатлеты могут подавать в IAAF индивидуальные заявки на участие в международных стартах и, в случае их удовлетворения, они смогут выступать под нейтральным флагом.


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