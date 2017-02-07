Aliexpress: Импорт товаров из Китая в Россию станет сложнее
Известная торговая онлайн-платформа из Китая Aliexpress приняла решение с сегодняшнего дня ввести обязательное присвоение трек-номера всем отправляемым в Россию товарам. Речь идет о той категории товаров, цена на которые превышает два доллара.
Те же изменения вводятся для потребителей в Украине и Белоруссии – причем, здесь это уже касается товаров любой стоимости.
Таким образом, доставка подавляющего большинства товаров станет платной.
Раньше клиент мог воспользоваться эконом-доставкой при покупке практически любых товаров. Для этого было достаточно отказаться от услуги отслеживания посылки. В таком раскладе заказчик фактически мог не платить за логистику.
Alibaba group является крупнейшей интернет-компани
Китай сегодня является одним из лидеров на рынке спортивной индустрии. Китайские бизнесмены вкладывают деньги в европейские топ-клубы, а в чемпионат Китая в последние годы приезжает немалое количество действующих игроков топ-уровня, хотя по объему сделок китайский рынок пока значительно отстает.