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Aliexpress: Импорт товаров из Китая в Россию станет сложнее

Сергей Данилевич
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Известная торговая онлайн-платформа из Китая Aliexpress приняла решение с сегодняшнего дня ввести обязательное присвоение трек-номера всем отправляемым в Россию товарам. Речь идет о той категории товаров, цена на которые превышает два доллара.

Те же изменения вводятся для потребителей в Украине и Белоруссии – причем, здесь это уже касается товаров любой стоимости.

Таким образом, доставка подавляющего большинства товаров станет платной.

Раньше клиент мог воспользоваться эконом-доставкой при покупке практически любых товаров. Для этого было достаточно отказаться от услуги отслеживания посылки. В таком раскладе заказчик фактически мог не платить за логистику.

Alibaba group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок, включая AliExpress.com.

Китай сегодня является одним из лидеров на рынке спортивной индустрии. Китайские бизнесмены вкладывают деньги в европейские топ-клубы, а в чемпионат Китая в последние годы приезжает немалое количество действующих игроков топ-уровня, хотя по объему сделок китайский рынок пока значительно отстает.


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