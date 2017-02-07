НХЛ. «Айлендерс» принимает «Торонто», «Нью-Джерси» - «Баффало» и другие матчи. Онлайн
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.
НХЛ
Регулярный чемпионат
7 февраля
Матч
Айлендерс - Торонто - 1:1 (1:1, 0:0, 0:0)1-й период
Голы:
Строум (Бойчук, Нелсон), 1:23 (1:0). Сошников (Зайцев, Райлли), 13:27 (1:1).
Место и дата
07 февраля 03:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Нью-Джерси - Баффало - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
07 февраля 03:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Филадельфия - Сент-Луис - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
07 февраля 03:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция
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