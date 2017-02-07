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Юрий Семин: Окончание сбора получилось позитивным

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча с «Сеннерюском» (1:0) рассказал о переходе на схему с тремя центральными защитниками и подвел итоги второго сбора.

«Матч с «Сеннерюском» порадовал. Мы вновь играли по новой схеме. Если прошлый матч получился неудачным, то этот оцениваю положительно. Многие игроки поменяли позиции и действовали хорошо. Также радует, что травмированные футболисты вернутся в строй уже на следующем сборе и смогут сыграть.

Что касается Фарфана, посмотрели его в нападении. Думаю, у него все может получиться, если набрать нужную форму. В целом, окончание сбора получилось позитивным», - цитирует Семина официальный сайт «Локомотива».

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