ЦСКА ведет переговоры со «Спортингом» о покупке Зеегелара
Московский ЦСКА заинтересован в приобретении
защитника «Спортинга» Марвина Зеегелара, сообщает Noticias ao Minuto.
По информации издания,
армейцы предложили за голландского полузащитника пять миллионов евро.
Сообщается, что в
прошлом месяце 26-летний футболист мог стать игроком «Норвича», но сделка не
состоялась.
В «Спортинг» Зеегелар перешел из португальского «Рио Аве» в начале 2016 года. С тех пор за лиссабонский клуб Марвин сыграл 32 матча, в которых забил один мяч и отдал три результативные передачи.
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