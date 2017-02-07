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ЦСКА ведет переговоры со «Спортингом» о покупке Зеегелара

Источник:  Noticias ao MinutoКомментарии

Московский ЦСКА заинтересован в приобретении защитника «Спортинга» Марвина Зеегелара, сообщает Noticias ao Minuto.

По информации издания, армейцы предложили за голландского полузащитника пять миллионов евро.

Сообщается, что в прошлом месяце 26-летний футболист мог стать игроком «Норвича», но сделка не состоялась.

В «Спортинг» Зеегелар перешел из португальского «Рио Аве» в начале 2016 года. С тех пор за лиссабонский клуб Марвин сыграл 32 матча, в которых забил один мяч и отдал три результативные передачи.

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