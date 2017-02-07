Ахо, Гранлунд и Будай – три звезды недели в НХЛ
Форвард «Каролины» Себастьян Ахо
признан первой звездой минувшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
19-летний финн в трех последних матчах
набрал пять (4+1) очков.
Второй звездой недели назван
нападающий «Миннесоты» Микаэль Гранлунд, в трех матчах набравший 6
(3+3) очков.
Третья звезда – голкипер «Лос-Анджелеса»
Петер Будай, который вместе с командой одержал три победы в четырех играх.
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