Четверо болельщиков «Атлетико» погибли в автокатастрофе

Четверо болельщиков мадридского «Атлетико» погибли в автокатастрофе, сообщает твиттер фан-клуба испанской команды.

ДТП произошло в городе Торре-Пачеко. При столкновении двух автомобилей погибло пять человек, четверо из которых являлись болельщиками «Атлетико».

Мадридский клуб принес соболезнования родным и близким погибших.

Сообщается, что фан-клуб обратился к руководству клуба с просьбой договориться о том, чтобы ответный матч полуфинала Кубка Испании против «Барселоны начался с минуты молчания в память о погибших.

Напомним, матч «Барселона» - «Атлетико» состоится сегодня, 7 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.