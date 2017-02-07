Четверо болельщиков «Атлетико» погибли в автокатастрофе
Четверо болельщиков мадридского «Атлетико»
погибли в автокатастрофе, сообщает твиттер фан-клуба испанской команды.
ДТП произошло в городе Торре-Пачеко. При столкновении двух автомобилей погибло пять человек, четверо из которых являлись болельщиками «Атлетико».
Мадридский клуб принес соболезнования родным и близким погибших.
#1minutoporlosatleticosdetorrepacheco en la #copadelrey a @rfef #FCBAtleti en memoria de los #atleticos de #TorrePacheco #estudioestadio pic.twitter.com/Yy9qVNez9f— Atléticos de Lorca (@Atleticoslorca) 6 февраля 2017 г.
Сообщается, что
фан-клуб обратился к руководству клуба с просьбой договориться о том, чтобы ответный
матч полуфинала Кубка Испании против «Барселоны начался с минуты молчания
в память о погибших.
Напомним, матч «Барселона»
- «Атлетико» состоится сегодня, 7 февраля и начнется в 23:00 по московскому
времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Матч
Место и дата
07 февраля 23:00, Ноу Камп, Текстовая трансляция