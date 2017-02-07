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Четверо болельщиков «Атлетико» погибли в автокатастрофе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Четверо болельщиков мадридского «Атлетико» погибли в автокатастрофе, сообщает твиттер фан-клуба испанской команды.

ДТП произошло в городе Торре-Пачеко. При столкновении двух автомобилей погибло пять человек, четверо из которых являлись болельщиками «Атлетико».

Мадридский клуб принес соболезнования родным и близким погибших.

Сообщается, что фан-клуб обратился к руководству клуба с просьбой договориться о том, чтобы ответный матч полуфинала Кубка Испании против «Барселоны начался с минуты молчания в память о погибших.

Напомним, матч «Барселона» - «Атлетико» состоится сегодня, 7 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Матч

Барселона - Атлетико

Место и дата

07 февраля 23:00, Ноу Камп, Текстовая трансляция

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