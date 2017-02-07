Александр Радулов: Всегда приятно, когда есть русские в команде
Нападающий «Монреаля» Александр Радулов прокомментировал игру новичка клуба защитника Никиты Нестерова в матче против «Вашингтона» (2:3).
«Нестеров? Что говорить, это хороший игрок. У него есть опыт игр в плей-офф. Он доходил до финала и полуфинала в двух последних сезонах. Это плюс для нас. Всегда приятно, когда есть русские в команде. Будем помогать. Я ему ничего особенного не советовал. Пусть играет, получает удовольствие», - цитирует Радулова «Спорт FM».
Матч
Монреаль - Вашингтон - 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Голы:
Бигл (Уинник, Уилсон), 3:02 (0:1). Радулов (Пачиоретти, Дано), 7:32 (1:1). Бураковски (Эллер, Коннолли), 29:26 (1:2). Бэкстрём (Нисканен), 45:16 (1:3). Пачиоретти (Пачиоретти), 47:49 (2:3).
Место и дата
04 февраля 21:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически