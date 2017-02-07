Московское «Динамо» на втором сборе сыграет с «Торпедо» (Кутаиси) и «Кайратом»

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«Анжи» прервал переговоры по аренде Дьякова «Анжи» прервал переговоры по аренде защитника московского «Динамо» Виталия Дьякова, сообщили ТАСС в пресс-службе махачкалинцев.

Полузащитник Иличевич перешел из «Анжи» в «Кайрат» «Кайрат» подписал контракт с бывшим полузащитником «Анжи» Иво Иличевичем, сообщается на официальном сайте казахстанского клуба.

Панченко покинул сбор «Динамо» в Турции Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко покинул сбор в Турции по семейным обстоятельствам и пропустит контрольный матч с «Тоболом», сообщает официальный твиттер бело-голубых.

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«Томь» на сборах в Турции сыграет с московским «Динамо» и «Шинником» Футбольный клуб «Томь» отправился на первый сбор в Турцию, где проведет четыре матча.

Геннадий Голубин стал главным селекционером московского «Динамо» ФК «Динамо» (Москва) сообщил, что Геннадий Голубин возглавит селекционное направление в клубе на должности главного селекционера.

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«Кайрат» с Аршавиным разгромил «Оренбург» «Оренбург», находящийся на сборе в Турции, в товарищеском матче крупно уступил «Кайрату» (0:3).