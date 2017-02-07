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Московское «Динамо» на втором сборе сыграет с «Торпедо» (Кутаиси) и «Кайратом»

Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

Второй тренировочный сбор московское «Динамо», как и первый, проведет в Турции, сообщает официальный сайт столичной команды.

«Следующий тренировочный лагерь начнется уже во вторник, 7 февраля. Бело-голубые вновь отправятся в Турцию, где будут готовиться к возобновлению сезона до 22 февраля. На эти 16 дней у команды запланирован ряд контрольных матчей. В числе соперников – «Олимпия» (Любляны), «Динамо» (Брест), «Торпедо» (Кутаиси), «Кайрат» (Алма-Ата), «Атырау», - говорится на официальном сайте «Динамо».

Последний этап подготовки к продолжению первенства ФНЛ бело-голубые проведут в Новогорске.

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