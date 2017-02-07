Московское «Динамо» на втором сборе сыграет с «Торпедо» (Кутаиси) и «Кайратом»
Второй тренировочный сбор
московское «Динамо», как и первый, проведет в Турции, сообщает официальный сайт столичной команды.
«Следующий тренировочный
лагерь начнется уже во вторник, 7 февраля. Бело-голубые вновь отправятся в
Турцию, где будут готовиться к возобновлению сезона до 22 февраля. На эти 16
дней у команды запланирован ряд контрольных матчей. В числе соперников –
«Олимпия» (Любляны), «Динамо» (Брест), «Торпедо» (Кутаиси), «Кайрат»
(Алма-Ата), «Атырау», - говорится на официальном сайте «Динамо».
Последний этап
подготовки к продолжению первенства ФНЛ бело-голубые проведут в Новогорске.
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