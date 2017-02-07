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Андрей Гордеев: Надеюсь, что уже совсем скоро команда начнёт забивать

Источник:  ФК «СКА-Хабаровск»Комментарии

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Андрей Гордеев подвел итоги сбора команды в Турции.

— В Турции мы поработали довольно плодотворно. Считаю, выполнили всё, что запланировали. Провели хорошие спарринги, много информации получили об игроках. Теперь можно сказать, что знаю команду если не на 100%, то на 90 точно. Это очень важно. Еще сбор носил функциональный характер.  Матчи проводили на фоне большой кропотливой работы. Отношением ребят к делу я доволен. Мы находим и себя, и свою игру. Движемся в правильном направлении. Хотя в плане результатов проведённых матчей могло быть и лучше.

— Кстати, о результатах. Команда провела в Турции четыре матча, в трёх из которых потерпела поражения. Причем в проигранных встречах армейцы не забили ни одного гола. Вас это не настораживает?

— Моменты для взятия ворот были, но мы их, к сожалению, не использовали. На поле футболисты должны дополнять друг друга. Увы, не всегда это получалось. Но не стал бы делать из этого трагедии. Ведь ребята находились под нагрузками, играли на фоне усталости. Тем более, мы выходили на поле смешанными составами, пробовали различные сочетания, экспериментировали. Надеюсь, что уже совсем скоро команда начнёт забивать.  

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