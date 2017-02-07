«Нью-Джерси» на своем льду обыграл «Баффало»
В
матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» на домашнем льду обыграл «Баффало»
со счетом 2:1.
В составе победителей голами отметились Адам Хенрик и
Павел Заха, а у гостей шайбу забросил Тайлер Эннис.
«Нью-Джерси» с 56-ю очками занимает 11-е место в
Восточной конференции, а «Баффало» в ней же расположился на 15-й строчке, имея
в активе 52 балла.
В следующем матче обе команды встретятся с «Сан-Хосе»,
только «Сэйбрз» 8 февраля, а «Дэвилз» четырьмя днями позже.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Нью-Джерси - Баффало - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы:
Хенрик (Каммаллери, Заха), 28:46 (1:0). Эннис (Окпосо, Фолк), 48:39 (1:1). Заха (Каммаллери, Северсон), 52:33 (2:1).
Место и дата
07 февраля 03:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция
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