«Нью-Джерси» на своем льду обыграл «Баффало»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» на домашнем льду обыграл «Баффало» со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Адам Хенрик и Павел Заха, а у гостей шайбу забросил Тайлер Эннис.

«Нью-Джерси» с 56-ю очками занимает 11-е место в Восточной конференции, а «Баффало» в ней же расположился на 15-й строчке, имея в активе 52 балла.

В следующем матче обе команды встретятся с «Сан-Хосе», только «Сэйбрз» 8 февраля, а «Дэвилз» четырьмя днями позже.

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