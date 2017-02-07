Шайба Кулемина помогла «Айлендерс» обыграть «Торонто»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» на
домашнем льду в овертайме обыграл «Торонто» со счетом 6:5.
У гостей голами отметились Никита Сошников, Остон
Мэттьюс, Митчел Марнер, Зак Хайман и Вильям Нюландер, а у хозяев льда шайбы
забросили Райан Строум, Николай Кулемин, Джош Бейли, Эндрю Лэдд и Брок Нельсон,
забивший дважды, в том числе в овертайме.
Российский защитник команды из Торонто Никита Зайцев
провел на льду почти 21 минуту и за это время заработал два очка, отдав две
результативные передачи.
«Торонто» с 58-ю очками занимает восьмое место в
Восточной конференции, а «Айлендерс» в ней же расположился на 10-й строчке,
имея в активе на два балла меньше.
В следующем туре команда из Нью-Йорка 12 февраля на выезде сыграет с «Филадельфией», а «Мэйпл Лифс» 8 февраля примет «Даллас».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Айлендерс - Торонто - 6:5 О.Т. (2:2, 1:2, 2:1, 1:0)
Голы:
Строум (Бойчук, Нелсон), 1:23 (1:0). Сошников (Зайцев, Райлли), 13:27 (1:1). Мэттьюз (Райлли), 14:51 (1:2). Кулёмин (Сизикас, Принс), 18:13 (2:2). Марнер (Ханвик, Бозак), 25:12 (2:3). Хаймэн (Зайцев), 29:34 (2:4). Нелсон (Строум, Ли), 33:48 (3:4). Бэйли (Зайденберг, Ли), 53:30 (4:4). Нюландер (Кадри, Кэррик), 57:59 (4:5). Лэдд (Бэйли, Лэдди), 58:31 (5:5). Нелсон (Бэйли, Де Хаан), 62:42 (6:5).
Место и дата
07 февраля 03:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция