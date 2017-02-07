Шайба Кулемина помогла «Айлендерс» обыграть «Торонто»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» на домашнем льду в овертайме обыграл «Торонто» со счетом 6:5.

У гостей голами отметились Никита Сошников, Остон Мэттьюс, Митчел Марнер, Зак Хайман и Вильям Нюландер, а у хозяев льда шайбы забросили Райан Строум, Николай Кулемин, Джош Бейли, Эндрю Лэдд и Брок Нельсон, забивший дважды, в том числе в овертайме.

Российский защитник команды из Торонто Никита Зайцев провел на льду почти 21 минуту и за это время заработал два очка, отдав две результативные передачи.

«Торонто» с 58-ю очками занимает восьмое место в Восточной конференции, а «Айлендерс» в ней же расположился на 10-й строчке, имея в активе на два балла меньше.

В следующем туре команда из Нью-Йорка 12 февраля на выезде сыграет с «Филадельфией», а «Мэйпл Лифс» 8 февраля примет «Даллас».

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