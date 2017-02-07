«Сент-Луис» на выезде обыграл «Филадельфию»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» на домашнем льду проиграла «Сент-Луису» со счетом 0:2.

В составе победителей шайбы забросили Пол Штястны и Кенни Агостино.

«Сент-Луис» с 57-ю очками занимает восьмое место в Западной конференции, а «Филадельфия» расположилась на седтмой строчке на Востоке, имея в активе 59 баллов.

В следующем туре «Флайерз» 10 февраля примет «Айледерс», а команда из Сент-Луиса двумя днями ранее сыграет с «Оттавой».

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