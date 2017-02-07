«Сент-Луис» на выезде обыграл «Филадельфию»
В
матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» на домашнем льду проиграла «Сент-Луису»
со счетом 0:2.
В составе победителей шайбы забросили Пол Штястны и
Кенни Агостино.
«Сент-Луис» с 57-ю очками занимает восьмое место в Западной
конференции, а «Филадельфия» расположилась на седтмой строчке на Востоке, имея
в активе 59 баллов.
В следующем туре «Флайерз» 10 февраля примет «Айледерс»,
а команда из Сент-Луиса двумя днями ранее сыграет с «Оттавой».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Филадельфия - Сент-Луис - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы:
Штястны (Стеен, Шаттенкирк), 35:22 (0:1). Штястны (Лехтеря, Перрон), 42:10 (0:2).
Место и дата
07 февраля 03:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция
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