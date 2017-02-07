«Лейкерс» без Мозгова победил на выезде «Нью-Йорк»

В матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк Никс» на домашней площадке проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 107:127 (19:29, 26:32, 28:36, 34:24).

Самым результативным в матче стал игрок «Никс» Кармело Энтони, в его активе 26 очков.

Российский центровой команды из Лос-Анджелеса Тимофей Мозгов участия в матче не принимал.

«Лейкерс» одержали 18-ю победу в регулярном чемпионате нынешнего сезона и занимают 14-е место в Западной конференции, а «Нью-Йорк» расположился на 11-й строчке на Востоке.

В следующем туре «Лос-Анджелес» 9 февраля на выезде сыграет с «Детройтом», а «Никс» в этот же день встретится с «Лос-Анджелес Клипперс».

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