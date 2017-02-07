Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  ЦСКА- : -ЛАСК
Футбол  Гамбург- : -Кёльн
Футбол  Бавария- : -Вольфсбург
Хоккей  Динамо Минск- : -Витязь
Футбол  Рома- : -Фиорентина
Футбол  Барселона- : -Атлетико
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Барселона» - «Атлетико». Начало текстовой трансляции в 23:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» сыграет с мадридским «Атлетико».

Встреча пройдет на «Камп Ноу» в Барселоне и начнется в 23:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в первом матче полуфинала турнира победу одержала команда Луиса Энрике со счетом 2:1.

Кубоу Испании
½ финала
Ответный матч

Матч

Барселона - Атлетико

Место и дата

07 февраля 23:00, Ноу Камп, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Четверо болельщиков «Атлетико» погибли в автокатастрофеЧетверо болельщиков мадридского «Атлетико» погибли в автокатастрофе, сообщает твиттер фан-клуба испанского клуба.Защитник «Атлетико» может получить семь месяцев тюрьмы за домашнее насилиеЗащитник мадридского «Атлетико» Лукас Эрнандес и его девушка Амелия Лоренте 6 февраля предстали перед судом по обвинению в адрес футболиста в домашнем насилии.Луис Энрике: Игроки не думают о пропуске финала, у нас только одна цель – обыграть «Атлетико»Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике перед ответным матчем против мадридского «Атлетико» заявил, что не думает о возможной дисквалификации своих игроков перед финалом Кубка Испании.Неймар: «Барселона» будет бороться с «Реалом» за титул до конца, все еще возможноНападающий «Барселоны» Неймар уверен в том, что его команда по-прежнему сохраняет шансы на завоевание чемпионского титула в текущем сезоне.Луис Энрике: Завтра мы увидим, как «Атлетико» будет идти на рискГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями перед ответной игрой с мадридским «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании. Напомним, первая игра, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-гранатовых.«Реал» поборется с «Барселоной» за молодого форварда «Фламенго»«Реал» проявляет интерес к нападающему «Фламенго» Винисиусу Жуниору, сообщает Diario Gol.Гвардиола, которого не подписал сэр Алекс ФергюсонГвардиола, которого не подписал сэр Алекс Фергюсон«Советский спорт» предлагает вашему вниманию еще один сюжет из нашей традиционной рубрики «Чтиво на выходные».Сотня «Барсы», 500 матчей Лама… Главные цифры европейских футбольных выходныхСотня «Барсы», 500 матчей Лама… Главные цифры европейских футбольных выходных«Советский спорт» собрал главные цифры этих европейских футбольных выходных.День в истории. Неймару исполнилось 25 лет!День в истории. Неймару исполнилось 25 лет!Сегодня исполняется 25 лет нападающему «Барселоны» и сборной Бразилии Неймару.День в истории. «Карпатскому Марадоне» Георге Хаджи – 52!День в истории. «Карпатскому Марадоне» Георге Хаджи – 52!Сегодня исполняется 52 года знаменитому румынскому футболисту и тренеру Георге Хаджи.Дубль Торреса принес «Атлетико» победу над «Леганесом»«Атлетико» выиграл у «Леганеса» (2:0) в матче 21-го тура примеры на стадионе «Висенте Кальдерон».«Барселона» одержала победу в матче с «Атлетиком»Матч 21-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Атлетиком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Барсы».«Реал» не хочет продавать Иско «Барселоне»«Барселона» хочет видеть в своих рядах полузащитника «Реала» Франциско Иско, однако это не входит в планы мадридского клуба, сообщает Marca.Роналдиньо подарит свой «Золотой мяч» клубному музею «Барселоны»Чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдиньо прокомментировал свое назначение послом «Барселоны».Сеск Фабрегас: Играть с Костой или Анри – не одно и то же, что и с Давидом ВильейПолузащитник «Челси» Сеск Фабрегас, ранее выступавший за лондонский «Арсенал» и «Барселону», отметил некоторые особенности своих бывших партнеров, а также высказался об игре форварда «синих» Диего Косты.Защитник «Атлетико» избил свою девушку в состоянии алкогольного опьяненияЗащитник мадридского «Атлетико» Лукас Эрнандес задержан испанской полицией за нападение на свою невесту.Зидан обязан расквитаться за Кубок. Превью 21-го тура испанской примерыЗидан обязан расквитаться за Кубок. Превью 21-го тура испанской примеры«Советский спорт» представляет анонс стартующего сегодня матчем «Депортиво» – «Бетис» 21-го тура чемпионата Испании.Турану предложили 100 миллионов евро в КитаеПолузащитник «Барселоны» Арда Туран получил предложение из Китая. По данным beIN Sports Turkey, неназванный клуб готов заплатить 30-летнему турку 100 миллионов евро за четыре года контракта.Моуринью сомневается в необходимости Гризманна для «Манчестер Юнайтед»Возможное приобретение полузащитника «Атлетико» Антуана Гризманна стало причиной разногласий в «Манчестер Юнайтед».«Сельта» и «Алавес» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка Испании«Сельта» и «Алавес» сыграли вничью со счетом 0:0 в первом матче полуфинала Кубка Испании по футболу.
Главные новости
Баскетбол
«Лейкерс» без Мозгова победил на выезде «Нью-Йорк»
Хоккей
Шайба Кулемина помогла «Айлендерс» обыграть «Торонто»
Футбол
ЦСКА ведет переговоры со «Спортингом» о покупке Зеегелара
Футбол
Юрий Семин: Окончание сбора получилось позитивным
Легкая атлетика
Дмитрий Шляхтин: Не думаю, что совет IAAF прошел слишком позитивно для России
Олимпиада
«Советский спорт» посвятит несколько материалов вторничного номера теме олимпийского наследия Сочи
Футбол
Лучший арбитр ЧМ-2014 и ЧЕ-2016 Риццоли объявил, что не будет работать на ЧМ в России
Футбол
ВИДЕО ДНЯ: Крутой гол Игоря Денисова за «Локомотив»
Футбол
Витиньо: Было очень приятно увидеть Слуцкого снова
Футбол
Агент Зозули: ФИФА не считает случай Романа форс-мажорным, от них по-любому будет получен отказ
все новости
Атлетико
Атлетикокалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Кубок Испании
Кубок Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости