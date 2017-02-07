«Барселона» - «Атлетико». Начало текстовой трансляции в 23:00 (мск)
В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании «Барселона»
сыграет с мадридским «Атлетико».
Встреча пройдет на «Камп Ноу» в Барселоне и начнется в
23:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
Напомним, в первом матче полуфинала турнира победу
одержала команда Луиса Энрике со счетом 2:1.
Кубоу Испании
½ финала
Ответный матч
Матч
Место и дата
07 февраля 23:00, Ноу Камп, Текстовая трансляция
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