Золото хоккеисток на Универсиаде, четыре очка россиян в НХЛ и крутой гол Денисова. Главные новости утра
«Советский
спорт» предлагает начать день с главных новостей утра вторника.
1. Российские
хоккеистки обыграли сборную Канаду в финале Универсиады.
2. «Локомотив» в товарищеском матче с минимальным
счетом обыграл «Сеннерюск».
3. А вот ЦСКА не смог победить в контрольной встрече «Эсбьерг».
4. К слову, матч армейцев посетил их бывший главный
тренер Леонид Слуцкий.
5. Дубль Аблая Мбенга принес «Тереку» победу в матче
со «Славией».
6. Четверо болельщиков «Атлетико» погибло в автокатастрофе.
7. В ночь с понедельника на вторник состоялось три
матча регулярного чемпионата НХЛ, в которых русские хоккеисты набрали четыре
очка. Стоит отметить, что все четыре очка были заработаны в одном матче.
8. Шайба Николая Кулемина помогла «Айлендерс» обыграть
«Торонто», несмотря на два очка Никиты Зайцева и гол Никиты Сошникова.
9. IAAF
оставила в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики.
10. Определились все четвертьфинальные пары Мировой группы Кубка Дэвиса.
Видео дня: Крутой гол Игоря Денисова за «Локомотив»
Цитата дня: «Обыграв «Лестер», «Юнайтед» вышел на охоту», - Златан Ибрагимович.
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