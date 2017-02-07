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Золото хоккеисток на Универсиаде, четыре очка россиян в НХЛ и крутой гол Денисова. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Золото хоккеисток на Универсиаде, четыре очка россиян в НХЛ и крутой гол Денисова. Главные новости утра
Источник: ФХР

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра вторника.

1.  Российские хоккеистки обыграли сборную Канаду в финале Универсиады. 

2. «Локомотив» в товарищеском матче с минимальным счетом обыграл «Сеннерюск». 

3. А вот ЦСКА не смог победить в контрольной встрече «Эсбьерг». 

4. К слову, матч армейцев посетил их бывший главный тренер Леонид Слуцкий. 

5. Дубль Аблая Мбенга принес «Тереку» победу в матче со «Славией». 

6. Четверо болельщиков «Атлетико» погибло в автокатастрофе.

7. В ночь с понедельника на вторник состоялось три матча регулярного чемпионата НХЛ, в которых русские хоккеисты набрали четыре очка. Стоит отметить, что все четыре очка были заработаны в одном матче.

8. Шайба Николая Кулемина помогла «Айлендерс» обыграть «Торонто», несмотря на два очка Никиты Зайцева и гол Никиты Сошникова.

9.  IAAF оставила в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики.

10. Определились все четвертьфинальные пары Мировой группы Кубка Дэвиса.

Видео дня: Крутой гол Игоря Денисова за «Локомотив»

Цитата дня: «Обыграв «Лестер», «Юнайтед» вышел на охоту», - Златан Ибрагимович.

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