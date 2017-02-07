Золото хоккеисток на Универсиаде, четыре очка россиян в НХЛ и крутой гол Денисова. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра вторника.

1. Российские хоккеистки обыграли сборную Канаду в финале Универсиады.

2. «Локомотив» в товарищеском матче с минимальным счетом обыграл «Сеннерюск».

3. А вот ЦСКА не смог победить в контрольной встрече «Эсбьерг».

4. К слову, матч армейцев посетил их бывший главный тренер Леонид Слуцкий.

5. Дубль Аблая Мбенга принес «Тереку» победу в матче со «Славией».

6. Четверо болельщиков «Атлетико» погибло в автокатастрофе.

7. В ночь с понедельника на вторник состоялось три матча регулярного чемпионата НХЛ, в которых русские хоккеисты набрали четыре очка. Стоит отметить, что все четыре очка были заработаны в одном матче.

8. Шайба Николая Кулемина помогла «Айлендерс» обыграть «Торонто», несмотря на два очка Никиты Зайцева и гол Никиты Сошникова.

9. IAAF оставила в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики.

10. Определились все четвертьфинальные пары Мировой группы Кубка Дэвиса.

Видео дня: Крутой гол Игоря Денисова за «Локомотив»

Цитата дня: «Обыграв «Лестер», «Юнайтед» вышел на охоту», - Златан Ибрагимович.

Обязательно к прочтению:

Актер, фрик, лорд. 6 фактов об экс-игроке «Кубани» Джибриле Сиссе

7 тысяч долларов за подбитый глаз. И никакой дисквалификации!

В поисках мозгов. Евгений Дзичковский – о новой жизни «Локомотива»

Кто займет место в призовой тройке чемпионата России? Анонс свежего «ССФ»







