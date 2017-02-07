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Виталий Норицын: Российские биатлонистки способны порадовать болельщиков на чемпионате мира

Источник:  «Известия»Комментарии

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал о шансах национальной команды на чемпионате мира в Хохфильцене.

- Не хотелось бы оглашать наши медальные цели. Не стоит накручивать девушек за несколько дней до старта. Скажу так: при удачной работе на огневом рубеже все может получиться. Мы способны порадовать многочисленных болельщиков биатлона в России. Правда, ситуация у нас посложнее, чем у мужской команды. Это стоит учитывать. 

- Основные надежды на ЧМ возлагаются на Татьяну Акимову. В какой форме она подходит к старту?

- В январе у нас был очень тяжелый блок. Три этапа Кубка мира шли друг за другом, и Татьяна выступала практически без отдыха. Тем не менее к чемпионату мира ей удалось восстановиться. Мы делаем подводящую работу, и она смотрится очень хорошо. Никаких проблем быть не должно, - цитируют Норицына «Известия». 

Напомним, что чемпионат мира пройдет в австрийском Хохфильцене с 8 по 19 февраля. В состав мужской сборной России попали: Антон Бабиков, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Антон Шипулин. У женщин на турнире выступят: Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых.

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