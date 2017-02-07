Российские керлингистки завоевали серебряные медали Универсиады
Женская сборная России по керлингу завоевала серебряные медали на зимней Универсиаде в Алма-Ате.
В финале наша национальная команда проиграла канадкам со счетом 3:8. За российскую сборную выступили Виктория Моисеева, Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Портунова, Мария Дуюнова.
Третье место на Универсиаде заняли керлингистки из Швеции, обыгравшие в матче за бронзовые медали сборную Швейцарии (6:3).
Универсиада
Алма-Ата (Казахстан)
Керлинг
Женщины
Финал
Россия - Канада - 3:8
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