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Александр Бубнов: Почти не сомневаюсь, что Иванович и Адриано быстро адаптируются в РФПЛ

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что защитник «Зенита» Бранислав Иванович и нападающий «Спартака» Луис Адриано смогут быстро адаптироваться в чемпионате России.

- Браниславу Ивановичу не нужно лишний раз подшивать резюме. Единственная переменная в данном случае - функциональное состояние. Почти не сомневаюсь и насчет Луиса Адриано. Бразилец принял участие пока только в двух контрольных встречах, но даже по отдельным эпизодам из них очевидно, что он является игроком высокого уровня. Причем Адриано отрабатывал не только в нападении. По молодым игрокам сложнее ответить на вопрос об адаптации. 

Самый сомнительный трансфер? Пожалуй, Фарфан. Юрий Семин на днях рассказал, что не уверен насчет нынешних кондиций игрока. В пользу Фарфана говорит успешное прошлое, но на что он способен сегодня, не знает и сам главный тренер «Локо». Да, железнодорожникам необходимо усиливать переднюю линию, но соответствует ли он уровню амбиций клуба, и каковы вообще эти амбиции? Почему уходят воспитанники? Словом, слишком много «но», - цитирует Бубнова Sportbox. 

Напомним, что 32-летний Фарфан подписал контракт с «Локомотивом» 29 января, он перешел в стан железнодорожников в качестве свободного агента. Луис Адриано перешел в «Спартак» 16 января. Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до 2020 года. Контракт Ивановича с «Зенитом» рассчитан на 2,5 года. 

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