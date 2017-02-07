Мозгов из-за плохой игры переведен в резервный состав «Лейкерс»

Российский центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов переведен в резервный состав, сообщает NBC.

По информации источника, в клубе НБА решили пересмотреть отношение к баскетболисту. По мнению руководства, уровень зарплаты Мозгова не соответствует его игре. У россиянина практически самая высокая зарплата в команде (64 млн долларов за 4-летний контракт), но его игровые показатели оставляют желать лучшего. В связи с этим, клуб решил дать больше игрового времени молодым баскетболистам - Ивице Зубацу и Тарику Блэку. Клуб не верит, что Мозгов будет прогрессировать в ближайшее время.

Последний матч «Лейкерс» с «Нью-Йорк Никс» Мозгов пропустил. «Лос-Анджелес» добился победы со счетом 127:107.

Напомним, что Мозгов перешел в «Лейкерс» в 2016 году, до этого он выступал за «Кливленд», с которым стал чемпионом НБА. В текущем сезоне он провел за «Лос-Анджелес» 52 матча, в которых набирал в среднем по 7,5 очка и делал по 5 подборов.