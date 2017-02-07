Сборная России обновила рекорд по числу медалей на зимних Универсиадах

Сборная России установила новый рекорд по числу завоеванных медалей на зимних Универсиадах.

За день до окончания соревнований в активе российской команды 57 наград, из которых 23 золотых, 21 серебряная и 13 бронзовых медалей.

Предыдущий рекорд был также установлен российской сборной на Универсиаде в 2015 году и составлял 56 наград.

Универсиада в Алма-Ате завершится 8 февраля. Россияне досрочно выиграли командный зачет.

