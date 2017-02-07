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Сборная России обновила рекорд по числу медалей на зимних Универсиадах

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная России установила новый рекорд по числу завоеванных медалей на зимних Универсиадах.

За день до окончания соревнований в активе российской команды 57 наград, из которых 23 золотых, 21 серебряная и 13 бронзовых медалей.  

Предыдущий рекорд был также установлен российской сборной на Универсиаде в 2015 году и составлял 56 наград. 

Универсиада в Алма-Ате завершится 8 февраля. Россияне досрочно выиграли командный зачет. 

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