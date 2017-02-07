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Куклина завоевала бронзу в масс-старте на Универсиаде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская биатлонистка Лариса Куклина завоевала бронзу в масс-старте на Универсиаде в Алма-Ате.

Спортсменка допустила два промаха на четырех огневых рубежах. Победу в гонке с общего старта праздновала казахстанская биатлонистка Галина Вишневская. Второе место завоевала украинка Яна Бондарь. 

В активе сборной России 23 золотых, 21 серебряная и 14 бронзовых медалей. Универсиада завершится 8 февраля.

Универсиада

Алма-Ата (Казахстан)

Масс-старт

Женщины

1. Галина Вишневская (Казахстан) 36:15.4 (1)

2. Яна Бондарь (Украина) +1:02.3 (5)

3. Лариса Куклина +1:13.1 (2)

7. Инна Смирнова +2:40.4 (2)

8. Тамара Воронина +2:49.7 (1)

12. Анастасия Егорова +4:02.1 (7) 

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