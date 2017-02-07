Куклина завоевала бронзу в масс-старте на Универсиаде
Российская биатлонистка Лариса Куклина завоевала бронзу в масс-старте на Универсиаде в Алма-Ате.
Спортсменка допустила два промаха на четырех огневых рубежах. Победу в гонке с общего старта праздновала казахстанская биатлонистка Галина Вишневская. Второе место завоевала украинка Яна Бондарь.
В активе сборной России 23 золотых, 21 серебряная и 14 бронзовых медалей. Универсиада завершится 8 февраля.
Универсиада
Алма-Ата
Масс-старт
Женщины
1. Галина Вишневская
2. Яна Бондарь
3. Лариса Куклина +1:13.1 (2)
7. Инна Смирнова +2:40.4 (2)
8. Тамара Воронина +2:49.7 (1)
12. Анастасия Егорова +4:02.1 (7)
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