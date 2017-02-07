Сергей Шубенков: Пока никаких перспектив по поводу выступления на международных стартах у нас нет

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал решение Международной ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) оставить в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Полного восстановления, по словам главы рабочей группы Руне Андерсена, российская легкая атлетика дождется не раньше ноября 2017 года.

- Не думаю, что Руне не в курсе, что все атлеты пытались подать заявки на участие в турнирах, и всем было благополучно отказано, кроме Дарьи Клишиной. И он называет это тем, что возможность участия у нас есть? Но опять же я считаю, что ситуация коренным образом никак не изменилась. IAAF говорит одно, а как будет действовать и принимать решение - совершенно другое, и мы посмотрим, что они сделают в ближайшие месяцы.

Кто будет оплачивать спортсменам выступление, если нас в итоге допустят? Пока даже не могу сказать ничего об этом. Допустят - не допустят, пока никаких перспектив у нас нет. Вот у Руне Андерсена все хорошо, все могут выступать под нейтральным флагом, вот только почему-то мы не выступаем, - сказал Шубенков ТАСС.

Напомним, в декабре 2014 года Степанов и его жена Юлия были информаторами фильма немецкого канала ARD о допинге в российской легкой атлетике. После чего WADA создало независимую комиссию, по итогам работы которой IAAF приостановила членство ВФЛА.

Ранее сообщалось, что российские легкоатлеты могут подавать в IAAF индивидуальные заявки на участие в международных стартах и, в случае их удовлетворения, они смогут выступать под нейтральным флагом.