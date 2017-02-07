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Аурелио Де Лаурентис: «Реал»? Некоторые матчи значат больше, чем весь сезон

Источник:  Goal.comКомментарии

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал о значимости матчей 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«Мы играли с «Барселоной» в рамках «Гампер Трофи» и в Женеве, но никогда – с «Реалом».

Нет непобедимых команд. Все решают обстоятельства. «Наполи» заметно вырос и является единственной итальянской командой, которая выступает в Лиге чемпионов семь лет подряд.

Но я хочу заметить, что доход «Наполи» составляет лишь четверть того, что зарабатывают «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Всем командам нужно опасаться соперников. Возможно, «Наполи» хочет победить больше, чем «Реал». Если «Реал» не выиграет титул, при этом обыграв «Наполи», это не будет большим разочарованием.

А для «Наполи» победа станет героическим поступком. Некоторые матчи значат больше, чем весь сезон, например, когда мы побеждаем «Ювентус».

Победа над «Реалом» будет стоить всего сезона», – приводит Goal.com слова Де Лаурентиса.

Напомним, первый матч «Реал» и «Наполи» проведут 15 февраля в Мадриде, ответный – 7 марта в Неаполе.

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