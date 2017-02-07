Боец One Championship Сур скончался после ДТП

Исполнительный директор азиатского промоушена Виктор Куй сообщил, что боец One Championship Кейси Сур скончался в ДТП.

- Кейси Сур попал в ДТП на мотоцикле в Бали, по причине чего, ушел из жизни. Сначала я подумал, что эта информация недостоверна. Ему было лишь 40 лет. Он хороший тренировочный партнер. Он талантливый и уважаемый спортсмен. Это несправедливо. Это неправильно. Я молился, чтобы информация была недостоверной, но к сожалению, она была правдива.

Я встретил Кейси четыре года назад на пресс-конференции. Он уже начал строить репутацию зрелищного спортсмена, и продолжал доказывать это своей карьерой в One. Он был талантлив, но не был высокомерен. У него была настоящая страсть к жизни. От лица One Championship, я выражаю глубочайшие соболезнования семье Кейси. Мы молимся за его близких в это трудное время. Также хочу поблагодарить всех фанатов по всему миру за их переживания и молитвы, - цитирует Куя MMA News.info.

Свой последний бой Сур провел в августе 2016 года, выиграв раздельным решением. В активе Сура шесть побед и два поражения в ММА.