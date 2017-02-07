Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  ЦСКА- : -ЛАСК
Футбол  Гамбург- : -Кёльн
Футбол  Бавария- : -Вольфсбург
Хоккей  Динамо Минск- : -Витязь
Футбол  Рома- : -Фиорентина
Футбол  Барселона- : -Атлетико
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Боец One Championship Сур скончался после ДТП

Комментарии

Исполнительный директор азиатского промоушена Виктор Куй сообщил, что боец One Championship Кейси Сур скончался в ДТП.

- Кейси Сур попал в ДТП на мотоцикле в Бали, по причине чего, ушел из жизни. Сначала я подумал, что эта информация недостоверна. Ему было лишь 40 лет. Он хороший тренировочный партнер. Он талантливый и уважаемый спортсмен. Это несправедливо. Это неправильно. Я молился, чтобы информация была недостоверной, но к сожалению, она была правдива.

Я встретил Кейси четыре года назад на пресс-конференции. Он уже начал строить репутацию зрелищного спортсмена, и продолжал доказывать это своей карьерой в One. Он был талантлив, но не был высокомерен. У него была настоящая страсть к жизни. От лица One Championship, я выражаю глубочайшие соболезнования семье Кейси. Мы молимся за его близких в это трудное время. Также хочу поблагодарить всех фанатов по всему миру за их переживания и молитвы, - цитирует Куя MMA News.info. 

Свой последний бой Сур провел в августе 2016 года, выиграв раздельным решением. В активе Сура шесть побед и два поражения в ММА. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Главные новости
Футбол
Золото хоккеисток на Универсиаде, четыре очка россиян в НХЛ и крутой гол Денисова. Главные новости утра
Олимпиада
Сборная России обновила рекорд по числу медалей на зимних Универсиадах
Баскетбол
Мозгов из-за плохой игры переведен в резервный состав «Лейкерс»
Футбол
Александр Бубнов: Почти не сомневаюсь, что Иванович и Адриано быстро адаптируются в РФПЛ
Керлинг
Российские керлингистки завоевали серебряные медали Универсиады
Футбол
Бородюк может стать спортивным директором РФС
Баскетбол
«Лейкерс» без Мозгова победил на выезде «Нью-Йорк»
Хоккей
Шайба Кулемина помогла «Айлендерс» обыграть «Торонто»
Футбол
ЦСКА ведет переговоры со «Спортингом» о покупке Зеегелара
Футбол
Юрий Семин: Окончание сбора получилось позитивным
все новости