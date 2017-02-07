Василий Карасев: Матч с «Летувос Ритас» – игра уровня плей-офф
Главный тренер «Зенита»
Василий Карасев поделился ожиданиями от заключительного матча группового этапа
Еврокубка против «Летувос Ритас».
- Не думаю, что наш соперник продемонстрирует нам что-то
новое в их игре: и у нас, и у «Ритас» не было много времени на детальную
подготовку к матчу. Мне кажется, что обе команды сделают ставку именно на
настрой, будут играть от желания, по сути, это игра уровня плей-офф и для нас,
и для соперника, - приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».
Напомним, матч Еврокубка «Летувос Ритас» - «Зенит» пройдет 8
февраля в Литве и начнется в 20:00. Команда Василия Карасева с тремя победами в
пяти матчах занимает второе место в группе G, литовцы с двумя победами идут на третьем месте. В плей-офф
выходят команды, занявшие первое и второе место в своих группах.