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Василий Карасев: Матч с «Летувос Ритас» – игра уровня плей-офф

Источник:  БК «Зенит»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от заключительного матча группового этапа Еврокубка против «Летувос Ритас».

- Не думаю, что наш соперник продемонстрирует нам что-то новое в их игре: и у нас, и у «Ритас» не было много времени на детальную подготовку к матчу. Мне кажется, что обе команды сделают ставку именно на настрой, будут играть от желания, по сути, это игра уровня плей-офф и для нас, и для соперника, - приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч Еврокубка «Летувос Ритас» - «Зенит» пройдет 8 февраля в Литве и начнется в 20:00. Команда Василия Карасева с тремя победами в пяти матчах занимает второе место в группе G, литовцы с двумя победами идут на третьем месте. В плей-офф выходят команды, занявшие первое и второе место в своих группах.

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