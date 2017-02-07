Георгий Полтавченко провел совещание по подготовке тестовых мероприятий на стадионе на Крестовском

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко провел заседание совета по обеспечению правопорядка, посвященное подготовке к тестовым мероприятиям на новом стадионе в Петербурге.

- Тестовые мероприятия позволят отработать взаимодействие всех служб, которые будут заняты в организации и проведении предстоящих футбольных соревнований, - говорится в сообщении на официальном сайте правительства Петербурга.

Напомним, 11 февраля на стадионе пройдет первое официальное мероприятие «Первый посетитель», на котором выступят байкеры из петербургских байк-клубов. 22 февраля на арене пройдет второе тестовое мероприятие – музыкальный фестиваль.

На 23 апреля запланирован первый официальный матч на стадионе на Крестовском. Им станет встреча 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом». На 7 мая предварительно запланирован матч с «Тереком», а на 17 – с «Краснодаром». Летом арена примет матчи Кубка Конфедераций-2107, а в следующем году на стадионе пройдут матчи чемпионата мира-2018.

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