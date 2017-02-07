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Виталий Мутко: Решение ИААФ? Многое скрыто за дверями президиумов и исполкомов

Источник:  Р-СпортКомментарии

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко высказался о решении Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) оставить в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Надо спокойно относиться к этому (решению), не уходить в эмоции. А если не согласны, пытаться решать все в правовом поле. Здесь много из серии, когда нам говорят, что вы проделали очень большую работу, но многое еще предстоит сделать. Это происходит, когда нет четких критериев, четких регламентных вещей. Многое скрыто за дверями президиумов и исполкомов. Крайне сложно что-то сделать», – приводит «Р-Спорт» слова Мутко.

Напомним, в понедельник совет ИААФ оставил в силе отстранение ВФЛА, отложив вопрос до ноября, когда может быть принято решение о восстановлении в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

При этом российские спортсмены могут принимать участие в международных турнирах в качестве нейтральных атлетов.

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