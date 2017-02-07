Игорь Шалимов: Доволен, что забили Клаессон и Смолов

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал игру своей команды в товарищеском матче против «Сувон Блювингз» (3:0).

- Ну, мы довольны. Первое, чем довольны, что никто не получил никаких повреждений. Ребята отыграли первый раз 90 минут. Темп выдержали, первый тайм, конечно, был получше. Много хороших моментов было, мы довольны содержанием игры. Второй тайм был не такой, но я думаю, что психологически сказался счет. Вели 3:0, поэтому не так агрессивно, не так мобилизовано играли второй тайм, но все равно полностью контролировали игру, не дали сопернику ничего создать, сами имели несколько моментов. Голы забили хорошие, качественные. Они исходили из тех моментов, которые мы тренируем. Довольны, что забили Клаессон и особенно Смолов. У нас было три первых тайма, где мы имели моменты, но не могли забить. Важно, чтобы наш главный бомбардир ближе к официальным играм приобрел уверенность, он должен забивать Поэтому мы удовлетворены, - цитирует Шалимова официальный сайт «Краснодара».

«Краснодар» на сборе в испанской Марбелье провел товарищеский матч с южнокорейским клубом «Сувон Самсунг Блювингз» и добился крупной победы со счетом 3:0. Все мячи команда Игоря Шалимова отправила в ворота соперника в первом тайме. Отличились Виктор Клаессон (13-я минута), Федор Смолов (24-я) и Вячеслав Подберезкин (36-я).