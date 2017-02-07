Поветкин будет удален из рейтингов IBF
Российский тяжеловес Александр Поветкин будет удален из рейтингов Международной боксерской федерации (IBF), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IBF.
– Мы исключим Поветкина из рейтинга, – сообщил президент IBF Дэрил Пиплз..
Напомним, что Поветкин в декабре должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день боя было озвучено, что допинг-проба россиянина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. Вскрытие допинг-пробы B в начале февраля подтвердило положительный допинг-тест.
Ранее стало известно, что Поветкин исключен из рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC).
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