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Елена Ильиных: После Олимпиады в Сочи казалось, что мы можем все

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Олимпийская чемпионка Елена Ильиных, выступающая в танцах на льду с Русланом Жиганшиным, рассказала о своих ощущениях после Олимпиады в Сочи.

«После возвращения в Москву практически сразу вышли на лед. Очень хорошо помню первые ощущения: казалось, что мы можем все. Как в фильме «Брюс Всемогущий». У меня так было впервые в жизни. Хотелось пробовать что-то новое, изобретать новые поддержки. Колоссальный прилив энергии. Прям крылья выросли. Очень жалко было все это терять, когда распалась наша пара. Многие говорят, что после Олимпиады приходится начинать все с самого начала. У меня так и получилось. Во всех смыслах.

И ощущения приобретались, и опыт. И надо было другую руку держать в своей руке», – сказала Ильиных в интервью официальному сайту «Матч ТВ».

Напомним, на Олимпийских играх Ильиных в паре с Никитой Кацалаповым выиграла золото в командном турнире и бронзу в личном.

После выступления на чемпионате мира в Сайтаме пара распалась: Ильиных стала выступать с Русланом Жиганшиным, Кацалапов – с Викторией Синициной.

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