Родман приговорен к трем годам тюрьмы условно за нарушение ПДД

Пятикратный чемпион НБА Деннис Родман приговорен к трем годам тюрьмы условно за нарушение правил дорожного движения, сообщает ESPN.

Баскетболист присутствовал на заседании и полностью признал вину.

Инцидент произошел еще летом а в Калифорнии. Джип 55-летнего Родмана выехал на встречную полосу и чуть не столкнулся с автомобилем. Чтобы избежать столкновения, водитель ехавшего навстречу седана был вынужден совершить опасный маневр и угодил в аварию. Адвокат баскетболиста Пол Мейер сообщил, что после инцидента Деннис подошел к пострадавшему узнать, все ли в порядке.

Профессиональную карьеру Родман завершил в 2006 году. Играл за «Детройт», «Сан-Антонио», «Чикаго», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас».