Алдонин примет участие в гашении почтового блока в честь волка Забиваки
В честь официального
талисмана чемпионата мира 2018 года в России волка Забиваки выйдет почтовый
блок.
7 февраля в Москве в отделении почтовой связи по адресу улица Мясницкая, 26 состоится церемония торжественного гашения почтового блока. В ней примет участие бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин.
Почтовый блок размером 102x71 мм, содержащий марку размером 30x42 мм, номиналом 100 рублей, изданный
тиражом 250 тысяч экземпляров, поступит в продажу в отделения Почты России.
Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня и изготовлены штемпели специального гашения для Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Краснодара, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, Сочи.
Также запланировано издание художественной обложки, внутри – почтовый блок и конверт первого дня с гашением (Москва).