На Крестовском острове ограничат движение во время тестового мероприятия на стадионе

11 февраля из-за тестирования стадиона на Крестовском острове в Петербурге будет ограничено движение, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

С 13:00 до 21:00 будет перекрыто движение по Морскому проспекту на участке от Спортивной улицы до Рюхиной улицы, по Рюхиной улице от Северной дороги до Крестовского проспекта и по Южной и Северной дорогам.

Напомним, 11 февраля на стадионе пройдет первое официальное мероприятие «Первый посетитель», на котором выступят байкеры из петербургских байк-клубов. 22 февраля на арене пройдет второе тестовое мероприятие – музыкальный фестиваль.

На 23 апреля предварительно запланирован первый официальный матч на стадионе на Крестовском. Им станет встреча 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом». На 7 мая предварительно запланирован матч с «Тереком», а на 17 – с «Краснодаром». Летом арена примет матчи Кубка Конфедераций-2107, а в следующем году на стадионе пройдут матчи чемпионата мира-2018.

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