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«Ювентус» согласился продать Эрнанеса в Китай за 10 млн евро

Источник:  Il MessaggeroКомментарии

«Ювентус» принял предложение клуба китайской суперлиги «Хэбэй Чайна Форчун» по поводу трансфера полузащитника Эрнанеса, сообщает sport.ilmessaggero.it.

Туринский клуб получит за футболиста 10 миллионов евро. Зарплата самого игрока составит 7 миллионов евро в год. Контракт будет подписан на три года. 

8 февраля Эрнанес отправится в Китай, где пройдет медобследование и подпишет соглашение. Ранее в приобретении футболиста был заинтересован питерский «Зенит». 

31-летний Эрнанес в текущем сезоне провел 10 матчей за «Ювентус» в серии А и забил один гол.   

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