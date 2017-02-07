«Ювентус» согласился продать Эрнанеса в Китай за 10 млн евро
«Ювентус» принял предложение клуба китайской суперлиги «Хэбэй Чайна Форчун» по поводу трансфера полузащитника Эрнанеса, сообщает sport.ilmessaggero.it.
Туринский клуб получит за футболиста 10 миллионов евро. Зарплата самого игрока составит 7 миллионов евро в год. Контракт будет подписан на три года.
8 февраля Эрнанес отправится в Китай, где пройдет медобследование и подпишет соглашение. Ранее в приобретении футболиста был заинтересован питерский «Зенит».
31-летний Эрнанес в текущем сезоне провел 10 матчей за «Ювентус» в серии А и забил один гол.
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