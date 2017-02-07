Йоан Кабай: Не стоит меня списывать со счетов

Полузащитник сборной Франции и «Кристалл Пэлас» Йоан Кабай надеется вернуться в сборную Франции.

«Играть в сборной Франции всегда было целью для меня, – заявил в интервью L'Équipe Enquête Кабай. – Это остается целью и сегодня. Со сборной связаны лучшие моменты в моей жизни, надеюсь, будут и еще. У меня большой опыт. Считаю, не стоит меня списывать со счетов. Но надо внести ясность. Результаты моего клуба не шибко хороши, там тоже появляются хорошие игроки на пике формы. Я в такой ситуации, когда много конкурентов. Даже очень много. Но не опускаю руки. Буду бороться. (…) А критики – они были и всегда будут. И, откровенно говоря, они меня не очень беспокоят. С 2011 года ведь я сыграл в 48 матчах сборной, и пропустил только несколько. Никто не может отнять у меня то, что я сделал для команды (…) Я говорил с ним (с тренером сборной Дидье Дешамом – Прим. ред.). Надежда всегда остается…»

Сыграв за сборную Франции на Евро-2016, Кабай больше туда не вызывался. Его клуб «Кристалл Пэлас» в чемпионате Англии идет с 19-ю очками на предпоследнем 19-м месте и в последнем матче проиграл на своем поле «Сандерленду» со счетом 0:4, а Кабай был заменен на 28-й минуте.