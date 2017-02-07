Александр Емельяненко может провести бой с Монсоном

Менеджер американского бойца смешанного стиля Джеффа Монсона Маршалл Коминс подтвердил, что бой-реванш Снеговика с Александром Емельяненко возможен.

– Ведем переговоры, но сложно сказать, состоится ли поединок. Пока конкретных предложений не было, – сказал Коминс «Советскому спорту».

– Ведете переговоры с клубом «Ахмат»?

– Нет.

Напомним, что на прошлой неделе Александр Емельяненко заявил, что хотел бы выступать в чеченской лиге WFCA, в которой выступают представители клуба «Ахмат». В клубе эту информацию подтвердили, но пока контракт не подписан.